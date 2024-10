Reducido (y ascenso) a la vista: San Martín (SJ) pidió jugar el domingo contra Gimnasia y Tiro

San Martín terminó la fase regular como el segundo mejor de la Primera Nacional y definirá de local y con ventaja deportiva ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Todavía no está anunciada la fecha y tampoco el horario del partido, pero la dirigencia del club sanjuanino le pidió a la AFA jugarlo el domingo 3 de noviembre. Esto tiene que ver con la realización de la Fiesta del Sol, a desarrollarse del 31 de octubre al 2 de noviembre, y la demanda de efectivos policiales que tendrá dicho espectáculo.

Desde San Martín hay confianza que esto pueda darse. Este lunes tendrán mayores novedades.

Formato y cómo se juega el Reducido de la Primera Nacional 2024

Al Reducido se clasifican los 14 equipos ubicados del segundo al octavo lugar en las dos zonas del certamen, como así también un 15° equipo: el perdedor de la final por el primer ascenso, que se suma directamente en cuartos de final.

Los siete cruces de la primera fase se disputan a partido único y con un formato preestablecido, sin la necesidad de sorteo: el segundo de una zona se enfrenta con el octavo de la otra; el tercero con el séptimo, el cuarto con el sexto y los dos quintos entre sí.

El perdedor de la final por el primer ascenso se enfrenta en cuartos con el equipo peor clasificado entre los otros siete que avanzan a esa instancia.

Las series de cuartos de final y semifinal se juegan a ida y vuelta, con ventaja deportiva -avanza en caso de empate- para el equipo mejor clasificado. La final se juega a partido único.

Fixture Reducido Primera Nacional 2024

Primera fase

San Martín de San Juan (2° Zona A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8° Zona B)

Quilmes (3° Zona A) vs. Defensores de Belgrano (7° Zona B)

All Boys (4° Zona A) vs. Colón (6° Zona B)

San Telmo (5° Zona B) vs. Gimnasia de Jujuy (5° Zona A)

Gimnasia de Mendoza (4° Zona B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (6° Zona A)

Nueva Chicago (3° Zona B) vs. Racing de Córdoba (7° Zona A)

Deportivo Madryn (2° Zona B) vs. San Miguel (8° Zona A)