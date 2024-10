El Sindicato de Taxis atrasa y se opone a todo cambio que beneficie a la gente

Todo cambio al status quo les desagrada. Brindan un servicio horrible, caro, en vehículos que están viejos, rotos y sucios pero quieren que todo siga así.

Además defienden a la mafia de las agencias de remises cuyos propietarios se llenan los bolsillos a costa de los conductores. Pero cuando escuchan hablar de Uber se escandalizan, aprietan, amenazan.

El inmineente tratamiento de una posible ordenanza municipal que regule el servicio de transporte mediante la utilización de aplicaciones, algo que ocurre en muchísimas ciudades del mundo, sobre todo en aquellas con una buena cantidad de habitantes y que se dicen ser "turísticas", los tiene muy preocupados.

Saben que no pueden competir, porque en 20 años no han hecho nada: los taxistas locales no implementaron mejoras, cambios, prometieron más de una aplicación local pero el resultado fue el mismo siempre: no sirven y la gente no las adopta.

En lo formal los salteños adoptaron Uber y no hay vuelta atrás. Es mejor, más barato y más seguro. Además cada uno es su propio jefe, no depende de horarios ni debe pagar por una licencia que llena los bolsillos de otros.

El cambio vendrá, les guste o no, más tarde o más temprano.



Antes esto el Sindicato de Taxis ya informó de una marcha la semana que viene con cortes de calles, jodiendo a la gente como les gusta. Irán los mismos de siempre: los taxistas sindicalizados y radicalizados. Los remiseros enviados por los dueños de las agencias. Porque el que realmente siente que su trabajo es el transporte de personas, y todo lo que le signifique mejores ingresos y condiciones laborales ya sabe que le conviene Uber.



Pero nada le importa al "capo" de los taxistas, Alfredo Carrizo, que no solo aprieta, amenaza e inventa acusaciones contra todo el que tenga una postura a favor de Uber, sino que va en contra de los propios trabajadores: Dijo que aquellos trabajadores del volante que utilizan la aplicación, porque los hay y Uber lo permite, son traidores y le solicitó a la AMT que les retire la licencia. Lo mismo para aquellos remiseros que utilicen Uber. Un amigo Carrizo.

Con Uber se acaban las mafias de las agencias, muere el remis ilegal, la gente gasta menos, viaja mejor y el trabajador gana más. Cierra por todos lados.

Y si su problema es que como dice Salta está saturada en cuanto a licencias de taxis y remises, no sería mejor que desaparezcan unas cuantas de ellas. El mercado va a regular por si mismo cuantos deben existir y no cuántos pueden trabajar en base a una imposición caprichosa de alguien.