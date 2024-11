Clásico del Norte: Salta Basket visitará este sábado a Jujuy Básquet

Este sábado a las 21.30, Salta Basket jugará el primer clásico del norte oficial en la temporada regular contra Jujuy Básquet. El encuentro será el Estadio Federación de Básquet en Jujuy.

La Liga Argentina se prepara para el primer duelo entre ambos equipos que son candidatos. No sólo será el honor de quedarse con un clásico, sino también por lo puntos. Los dirigidos por Ricardo De Cecco no pudieron conseguir su primera victoria, tras cuatro derrotas, dos como local. Por el lado de los dirigidos por Daveiro el panorama no dista demasiado, con un triunfo y tres derrotas.

Cabe destacar que "Los Infernales" están con bajas importantes: Facundo Binda, su capitán, con un desgarro; Tomás Ferraro, trae una lesión de la temporada pasada y no pudo debutar en la actual; Ignacio Echevarría, también lesionado.

Este es el plantel de Salta Basket para la temporada 2024/25: 2 Ignacio Echevarría (*); 3 Maximiliano Torino; 5 Joaquín Raffaelli; 6 Facundo Gago; 7 Tomás Ferraro (*); 8 Ezequiel Martínez; 10 Facundo Binda (*); 11 Tomás Morales; 12 Francisco Quiroga; 14 Lucas Rusinek; 16 Valentín Villalobos; 17 Germán Farah; 28 Diego Peralta; DT: Ricardo De Cecco; ATs: Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral; PF: Rafael Padilla. (*) Ausentes