Presupuesto 2025: Obras de infraestructura, educación y seguridad, entre los temas prioritarios

El Ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, visitó el estudio de CNN Radio Salta donde habló sobre como viene el tratamiento del presupuesto y las obras que se analizan.

Sobre al presupuesto provincial para el 2025, hizo hincapié que el gobierno provincial entiende que el trabajo en conjunto es la clave, planteando y debatiendo sobre las obras que se realizaron y las que cada municipio necesita.

Dentro de los temas que se tratan se encuentran la culminación de obras, plantas potabilizadoras, cloacas, recambio de cañerías, hasta finalización de viviendas, continuando con servicio de seguridad como mejora en equipamiento o rodados. La educación con finalización o arreglos de escuela y formaciones, son algunas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa.

Una vez que finalice el recorrido por los municipios, se procederá a la escritura de la ley de presupuesto, siendo enviada a la Legislatura donde se solicitarán reformas para salir posteriormente la ley.

Consultado sobre la posibilidad que planteó el Gobierno nacional de eliminar el programa PROCREAR, aclaró que no afectaría a las viviendas en construcción, ya que pertenecen a otro plan que terminará de financiar la provincia, además se encuentran discutiendo no solo lo referente a obras sino también a transferencias no automáticas que corresponden a la provincia.

“Vamos a terminar las 1900 viviendas y la posibilidad que tenemos es trabajar en terrenos con servicio, lo cual hacemos con los municipios para detectar que terrenos tienen factibilidades y si tienen avanzaremos en poner servicio y a partir de ahí iremos por ese camino” explicó el Ministro.

“Tenemos diálogo, pero también somos firmes sobre lo que corresponde a Salta”.

“Estamos pronto a licitar el centro deportivo del Legado Güemes en Avenida Entre Ríos” a lo que agregó que el próximo año podría venir una nueva obra vial.

Resaltó cinco sectores importantes para la provincia: Minería, Economía del conocimiento, energía limpia, los nuevos alimentos y el turismo. Sectores que tienen mucho por seguir creciendo y que cuentan con un plan determinado.

Bono y aguinaldo para empleados públicos

Dio a conocer que los empleados públicos cobrarán el sueldo correspondiente a noviembre en diciembre y el sueldo de diciembre entre el 29 y 30 del mismo mes, mientras que el aguinaldo estará depositado el 17 de diciembre, el cual estará garantizado para trabajadores del gobierno provincial como municipal.