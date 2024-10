La hotelería de Salta, entre la caída de la actividad y la preocupación hacia el verano

En medio del mal momento que vive el turismo, ahora se conoció el dato compartido por el INDEC, respecto a una baja en la actividad mencionada, llegando casi el 14% en la hotelería durante agosto, según sus mediciones.

A nivel local, ¿también se siente esa baja en Salta? La respuesta es sí, aunque sin números, la disminución igualmente es palpable y la preocupación por esa merma ya apunta la verano, con el sector tratando de llegar a nuevos mercados para que visitantes puedan llegar al suelo salteño.

Así lo comentó a InformateSalta la presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo, Mariana Farjat quien, analizando el contexto actual, dijo que “es un año de acomodar muchas cosas, entendiendo que en ese acomodar, el turismo no es prioridad, la gente no viaja como antes, el transporte aéreo se encareció, nosotros queremos tener precios acordes pero los costos se fueron por todos lados”, manifestó primeramente.

Consultada si hay una baja en la actividad como indicó el INDEC, Farjat dijo no contar con una medición pero “sí vemos una caída, vemos que no está entrando tanto turismo internacional, estamos un poco preocupados ante factores que no están haciendo mover, buscando nuevos mercados”, manifestó.

En este punto recalcó que en julio no se vivió la misma actividad que en años anteriores y, mirando hacia el verano, la preocupación que mencionó no es ajena, lo que los lleva a poner manos a la obra para encontrar nuevos mercados, hacer que turistas vengan a Salta. “Como privados buscaremos promociones, sentarnos a ver qué hacemos, lo importante es que la gente nos elija”, concluyó.

“Sí tuvimos una disminución en la demanda, es así, no tenemos el porcentaje pero estamos en la misma, es un dato cierto”