Yanina Latorre reveló cómo se las ingenia para sorprender a su esposo Diego en la cama

Yanina Latorre mostró su costado más sensual al revelar cómo se las ingenia para sorprender a Diego Latorre en la intimidad.

En LAM, Fernanda Iglesias contó que no le gusta la época de Navidad y eso llevó a Yanina a dar su opinión del tema: “Amo la Navidad. A mí me gusta la Navidad y los espectáculos quedan sobre la Navidad. Te decoro toda la casa. En este momento tengo los repasadores de Papá Noel, la toalla de Papá Noel”.

“Bombacha de Papá Noel”, dijo entre risas y ante la mirada de sorpresa de sus colegas.

“Mi vida ahora es Papá Noel. También me encanta el pijama navideño. Me he llegado a comprar ropa interior de Victoria Secret sexy, tenía unos pompones de Navidad”, dijo, y lanzó, sincera: “Era para seducir a Diego en forma navideña. Te juro”. /El Trece