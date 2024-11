¿La pelea menos pensada? Azzaro y un picante comentario contra Milei: "Me gustaría..."

Flavio Azzaro hizo una impensada revelación a la hora de referirse a Javier Milei, despertando todo tipo de comentarios y opiniones en cuestión de minutos.

El polémico periodista estaba refiriéndose al presidente de la nación cuando, inesperadamente, aseguró que le gustaría hacerle algo nunca antes visto y difícil de que ocurra.

“A Milei me gustaría darle una piña”, expresó Azzaro en su programa de streaming, sorprendiendo a sus compañeros de piso quienes aseguraron que ‘era mucho’.

No obstante y buscando argumentar sus declaraciones, manifestó: “viste que hay algunas personas que te dan ganas de decir ‘cómo me gustaría que este se muera’. Con otras personas decís ‘cómo me gustaría cagarme a trompadas’ y otras ‘cómo me gustaría comerme un asado o irme de viaje'”, aclaró, con tal de suavizar el polémico momento.