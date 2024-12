Aseguran que Icardi y la China Suárez comieron en el mismo restaurante y fueron a bailar

Luego del escándalo, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en el mismo restaurante por segunda vez en una semana. Así lo dio a conocer Yanina Latorre este domingo por la mañana.

“Estuvieron en mesas separadas”, contó la panelista de LAM (América) por los lugares que ambos ocuparon en un reconocido local ubicado en Costanera Norte.

“Wanducha no apareció”, aseguró Yanina en las historias de Instagram que subió en las últimas horas. Cabe recordar que el jueves pasado Wanda Nara había ido a comer con L-Gante al mismo lugar donde estaban tanto la China como Mauro y se pelearon a los gritos.

En sus posteos, la esposa de Diego Latorre contó que esta información le llegó de parte de conocidos suyos que estuvieron en el restaurante. “Tenía 40 mensajes de gente que los vio, me dijeron que estaban muy cerquita, en mesas cercanas. Chicos, ¿no hay otro lugar? ¿O quieren que los veamos?”, expresó ella en un video.

“Después fueron a Tequila, no tienen paz”, detalló Yanina por el plan que hicieron tanto la ex Casi Ángeles como el delantero del Galatasaray en un reconocido boliche de la zona. “Cómo le gusta provocar a la China”, opinó la panelista que además aseguró que está esperando a que le lleguen más detalles de la noche.

Qué le dijo Wanda Nara a la China Suárez cuando se la cruzó en un restaurante

El jueves pasado, Wanda Nara, L-Gante, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en un restaurante. Según Paula Varela, la empresaria fue con la mejor onda, pero la ex Casi Ángeles explotó al ver que todos la estaban grabando.

“L-Gante quería saludar a la China porque se sentía un irrespetuoso. La China y las amigas la estaban mirando a Wanda. Él le pidió que lo acompañe. Fueron juntos, se acercaron y (Nara) le dijo: ‘Está todo bien, ya pasó, vamos a tratar de estar bien’, pero Eugenia la picó”, detalló la panelista de Socios del espectáculo (eltrece).

“¿Qué hacés? ¿Qué venís acá? Me están grabando tus amigas”, respondió Suárez, y la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), explotó. “No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Podés hacer lo que quieras. Puta. Buscona. Ya tenés a mi marido libre, pero si buscás a Elián las piñas que te dio Pampita no son nada en comparación a las que te voy a dar yo”, contestó según Varela, que se comunicó con Wanda Nara.

La foto del cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en Gardiner..

Poco antes, en Mañanísima (eltrece) -el ciclo de Carmen Barbieri- dieron a conocer una foto de la pelea en Gardiner: a la rubia se la vio parada de espaldas, mientras que la ex de Benjamín Vicuña mostró cara de enfado y mucha incomodidad. La frutilla del postre la puso el deportista, que observó el episodio de cerca y a pura risa. /TN