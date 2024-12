Muratore responde a las denuncias de una puestera: "No la conozco, no habló nadie conmigo"

Recientemente se conoció una denuncia pública contra José "Pepe" Muratore, administrador del Mercado San Miguel desde hace más de 20 años y del Patio de las Empanadas a partir de este año.

Una mujer lo acusó de cobrarle 7 millones de pesos para que pudiera tener su puesto en el "mercadito" de la Empanada.

A través del medio, De Frente Salta, la mujer contó cómo sucedieron las cosas. “Me quitaron el puesto en el Paseo de la Empanadas. Nos sacaron con engaños”. En ese sentido, una de las hijas de la mujer contó que les habían informado que sólo iban a reacondicionar el lugar, que necesitaban pintarlo.

Ante esto, las mujeres para no entorpecer el trabajo de los obreros, sacaron todos los elementos que usan para trabajar. “Ilusamente sacamos nuestras cosas y nos enteramos que había una reunión con los nuevos locales y a nosotros no nos invitamos”.

Además la mujer agregó que, logró comunicarse con Pepe Muratore para plantearle la situación, a lo que el administrador le habría contestado "que para recuperar su lugar en el Paseo de la Empanada, necesitaba contar con 7 millones de pesos, que es lo que le costaría volver a su lugar de trabajo".

"No la conozco, no habló nadie conmigo"

Atento a la denuncia, José "Pepe" Muratore habló con los medios y explicó la situación "A mi me pasaron por resolución lo que están ahí. Primero no la conozco a la señora, no habló nadie conmigo"

Además invitó a la prensa a consultar cuanto pagaron los demás puestos de empanadas.

Por último remarcó a través de Norte Noticias Salta "No se dan cuenta que están haciendo daño a la familia, a un apellido pero ya va llegar todo".