Despidos en PAMI: Echaron a la hermana de la exdirectora y a otros cuatro empleados

Este lunes se confirmó la salida de varios empleados de PAMI. Algunos de ellos habían sido designados en gestiones anteriores y tenían vínculos con La Cámpora.

Según confirmó InformateSalta, los empleados aún no recibieron los telegramas de desvinculación, pero al momento de presentarse a trabajar este lunes se dieron con que ya no son parte de la institución. “Quisieron ingresar al sistema y se enteraron que ya no son empleados” explicó una fuente consultada.

Los despidos comenzaron hace un mes en la agencia de El Carril, con el despido de Solana Mellado. La mujer había ingresado en 2016 a trabajar después de la muerte de su padre, también empleado del PAMI, en calidad de contratada, pero su pase a planta se dio en 2021. “Ellos piensan que es empleada vinculada a la gestión anterior, pero viene trabajando hace tiempo” aseguraron.

Por otro lado, hay dos empleados de Capital que también fueron desvinculados. Por un lado, Viviana Molina, hermana de la exdirectora del PAMI, Verónica Molina. Y Ricardo Coronel, también militante de La Cámpora, este último había quedado involucrado en la causa por redireccionamientos en las contrataciones, pero la justicia lo absolvió por el beneficio de la duda.

Por último, dos empleados que, en la gestión anterior, habían ocupado cargos de jefes de Agencia en Metán y Rosario, pero con la nueva gestión habían sido reubicados.

Hasta el momento, se desconoce si se continuará con los despidos en otras áreas del organismo nacional.