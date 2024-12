Más de la mitad de las promesas de Milei están cumplidas o avanzadas

Tras un análisis que realizó la página Chequeado, se determinó que el presidente de Argentina Javier Milei, en un año de gestión, cumplió dos de las 20 promesas que hizo.

Además, otras 10 ya se encuentran en proceso y avanzadas para sumar cuatro que están en proceso pero demoradas. Por otra parte, lleva incumplidas las cuatro restantes.

Una de las promesas que cumplió fue la de bajar el gasto público ya que cayeron un 29% con respecto a igual período de 2023. Esto se traduce en el número más bajo desde 2008 y la caída interanual representa la más alta de la serie que inició en 2001.

Asimismo, también cumplió con la promesa de crear el Ministerio de Capital Humano en el que designó a Sandra Pettovello como su titular.

Por último, las que no se cumplieron ni muestran avances son: mejorar la estructura edilicia hospitalaria; no arancelar la universidad pública en el corto plazo; cargar el ajuste al Estado; implementación de esquemas tarifarios realistas que no afecten el bolsillo.