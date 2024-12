¿Hasta cuándo? Padres de niños con autismo exigen el fin de la pirotecnia en las fiestas

Con la llegada de las fiestas de fin de año, crece la preocupación de los padres de niños con autismo por los efectos del estruendo de la pirotecnia.

La sensibilidad auditiva de estos niños puede generarles un sufrimiento intenso, que en algunos casos incluye hemorragias por la nariz o los oídos.

Ada Sánchez, madre de un niño con autismo y activista de Familia TEA Salta, lidera una campaña de concientización para erradicar el uso de pirotecnia, no solo en Navidad y Año Nuevo, sino en cualquier celebración. "El ruido no solo los asusta, les provoca dolor. Esto es algo que muchas personas no entienden", afirmó Ada en diálogo con Con Criterio Salta.

"Algunos llegan a sangrar por la nariz o los oídos, y otros experimentan temblores"

La activista relató que muchas familias se preparan con horas de antelación para protegerse de los ruidos y vibraciones. "Colocan maples de huevo en las paredes y colchones en las puertas", explicó, agregando que el sufrimiento comienza incluso antes del brindis. "Ellos saben lo que se viene, sienten mucho estrés y llegan a experimentar temblores. Quedan totalmente desorientados", señaló.

Sánchez hizo un llamado a la empatía, pidiendo respeto no solo por los niños con autismo, sino también por los veteranos de guerra y los animales, que también tienen una sensibilidad auditiva extrema. "La pirotecnia debería erradicarse. Una tradición no debe causar daño, y la pirotecnia sí lo hace", concluyó.