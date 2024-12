Versiones cruzadas tras la agresión a una médica en Apolinario Saravia

Un hecho lamentable se dio el día martes en el hospital público de Apolinario Saravia. Allí, según la versión de una paciente llamada Melina Ríos, llevó a una de sus hijas menores por un cuadro de salud que incluía fiebre, vómitos y diarreas, el cual habría sido tratado con total liviandad por la profesional del lugar.

Melina, asegura que peregrinó y soportó "maltratos" durante más de 24 horas entre que fue y vino de su casa con la menor, que cada vez estaba peor y que recién consiguió internarla por un par de horas el día martes, por decisión de otra profesional pero fue dada de alta.

Estando en casa, la mujer fue a buscar resultados de unos análisis que le practicaron en el nosocomio y fue ahí que asegura fue emboscada por la Gerente del nosocomio que según ella la empezó a amedrentar y a señalar con los dedos, mientras ella trataba de ignorarla sostiene que la profesional la siguió por el pasillo donde ella se dirigía a buscar los análisis de su hija.

En este caminar asegura que la doctora no cesaba de decirle cosas y como ella la estaba filmando con su celular, la profesional se lo arrebató al aparato y este cayó al suelo, además de recibir arañazos y fue en ese momento que se defendió, que son las imágenes que se ven en un video que circula por todos los medios.

"Apenas me vio me señaló, me empezó a decir barbaridades, yo la ignoré y le dije no quiero hablar con usted, me tengo que ir. Me fui hasta el laboratorio, me siguió, yo la empecé a filmar y en lo videos que yo tengo se ve claramente como ella forcejea conmigo, me rasguño, tiró mi teléfono en el piso, quería seguir atacándome y yo me defendí, y salió una señora de farmacia, me dijo no toques ahí, te tienen que entregar en la entrada los resultados" era en la primer oficina donde se acercó y donde fue interpelada por la profesional.

Molesta, Melina, aseguró: "Me hicieron la cama porque desde el primer momento me tendrían que haber dicho que los resultados se buscaban ahí, donde yo saludé al entrar. Cuando pasó todo, recién me entregaron los resultados".

Según la joven, las cámaras del nosocomio tienen audios y que sería bueno escuchar como inició todo.

La mamá, ya con la menor internada en un cuadro complicadísimo en una clínica de Salta capital, contó que hoy también tiene a su otra nena de 5 años hospitalizada con síntomas, que podría ser una salmonella.

"Lamentablemente estoy acá con mis dos nenas, gracias a Dios tengo la Obra social y que un amigo nos prestó un auto para trasladarnos, no tenemos nada, estamos abandonaos y maltratados" cerró por Norte Noticias Salta.

Denuncias cruzadas

Melina denunció antes de la agresión la mala atención recibida desde que ingresó con su nena al Nosocomio, en tanto se sabe que la doctora Olga Ríos denunció a la mujer por la agresión sufrida.