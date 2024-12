Reforma de la Carta Municipal: "Hay muchas cuestiones que se dejaron afuera"

Tal como lo supo compartir InformateSalta, fue en su reciente sesión cuando en el Concejo Deliberante capitalino se aprobó la realización de cambios en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Salta, contando con la mayoría de los votos de los ediles.

Con este aval, el texto de la ordenanza sancionada habilita la reforma de temas vinculados a las funciones municipales, al gobierno municipal, al Concejo Deliberante, a las Ordenanzas, a la educación, cultura, recreación, deporte, y turismo, entre otros. Además, en el articulado además se dispone la derogación de dos normas vinculadas a la materia.

Al momento de aprobarse la normativa, de entre los votos en contra estuvo el de la concejal Agustina Álvarez quien dijo estar disconforme con las modificaciones propuestas al considerar que éstas no abordan “cuestiones esenciales” como la transparencia y la calidad institucional.

La edil indicó que las modificaciones propuestas ya habían sido aprobadas en 2022 y que, del proyecto original, se quitó la ampliación de facultades del Concejo, la participación ciudadana, el código de ética, el acceso a la información pública y la regulación de la publicidad oficial.

Sobre el capítulo de servicios y obra pública, Álvarez espetó que “habíamos agregado un punto que decía considerar la posibilidad de imponer como obligación la publicidad permanente del sistema de contrataciones, estado de avance y certificaciones, para no estar cada 5 minutos haciendo pedido de informe”.

Dicho esto sentenció que “hay muchas cuestiones que se dejaron afuera, no entiendo el por qué, no entiendo el sentido”. Con este planteo, Álvarez llamó a preservar la esencia de la Carta Municipal y no permitir que se desvirtúe su contenido.