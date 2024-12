Estafador condenado: Pedía adelantos para terminar casas prefabricadas y nunca cumplió

Varias fueron las estafas que cometió un sujeto, el cual fue condenado por la Justicia, luego de unas fechorías reiteradas que hizo, pidiendo adelantos en suma de dinero para terminar obras en viviendas prefabricadas pero nunca lo hacía.

Según la información que compartió prensa del Poder Judicial, el condenado es un hombre de 48 años que fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por resultar autor de cinco hechos de estafas reiteradas.

En un primer caso denunciado, la damnificada damnificada contó que leyó en un diario local un aviso para la construcción de casas prefabricadas. El acusado usaba el nombre de fantasía “tuvivienda.com”. Ella lo contrató, le pidió un pago inicial del 50% para material, dinero que ella le dio en efectivo. Días después él le entregó algunos elementos pero, pasados los días, no se presentó y no respondió a los llamados. Finalmente le contestó a la víctima que busque otra empresa porque no iba a hacer la obra.

Un segundo caso fue en Cerrillos, donde al firmarse un contrató, el denunciante entregó el 50% del valor para, otra vez, no cumplir. En un tercer caso, la damnificada lo contactó para que hiciera su casa prefabricada, le entregó dinero y cheques, con una promesa de finalización de 45 días que terminó con una casa a medio hacer.

Un cuarto caso fue con un presupuesto para construir una vivienda en la localidad de San Carlos, también con un adelanto del 50%. El quinto y último caso firmó un contrato de locación, entregó un pago inicial, unos obreros trabajaron unos días y no regresaron más.

El sujeto llegó a juicio acusado por estafas reiteradas. La jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional. También se lo condenó a resarcir económicamente a los denunciantes en la suma de $72.000.000, pagaderos en doce cuotas iguales y consecutivas de seis millones de pesos cada una.