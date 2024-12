Patricia Bullrich confirmó que el gendarme argentino está detenido en una base de inteligencia de Venezuela

Latensión diplomática entre Argentina y Venezuela recrudecieron con la detención del catamarqueño Nahuel Agustín Gallo, efectivo de la Gendarmería nacional, cuando trataba de ingresar a territorio venezolano para ver a su familia. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló las acciones que lleva adelante junto a Cancillería nacional para lograr la liberación del suboficial.

La funcionaria ratificó que el gendarme "fue a ver a su novia, su hijo y su familia en su tiempo de licencia anual" y que, en este momento, "está en una base de inteligencia en Táchira". "La citaron a la madre de su novia pero ella por un tema de seguridad no se acercó", agregó Bullrich, quien aseguró que el Estado argentino ya se comunicó tanto con la pareja como con la suegra de Gallo, mientras que la ministra de Seguridad de Catamarca, Fabiola Seguro, entró en contacto con la familia sanguínea del detenido, quien continúa incomunicado.

Asimismo, Patricia Bullrich confirmó que "la Gendarmería acaba de presentar una denuncia penal por este secuestro de un miembro", considerando que "este secuestro es absolutamente ilegal y muestra que no hay respeto por los derechos humanos ni la libertad de las personas". "Lo han tomado de rehén del régimen. Estamos trabajando con el Canciller y todos los equipos para que cese este secuestro", reiteró entrevistada en radio Mitre.

Consultada sobre la versión venezolana de que Gallo ejecutaba tareas de espionaje, la ministra opinó que se trata de una "acusación estúpida, banal y poco seria" pero que, a partir de la detención, "hemos establecido una norma para que todas las fuerzas de seguridad tengan prohibido ir a determinados países e informen a dónde van a ir. Nunca nos imaginábamos que esto iba a pasar".

Finalmente, se refirió a las versiones que apuntaban a una presunta mediación de Colombia y Brasil para destrabar el conflicto diplomático. "Hasta ahora el canciller no me ha informado eso; me ha dicho que no tiene colaboración con nadie", dijo pero manifestó que "queremos una colaboración, porque nuestra embajada está invadida: se llevaron a un chofer de la embajada". "Estamos bajo asedio del régimen de Maduro; necesitamos que un tercer país nos ayude", concluyó.