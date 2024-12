Un jardín fue robado por 9° vez en el año, se llevaron todos los fondos que tenían

La ola de inseguridad sigue causando dolores de cabeza a los salteños, siendo ahora un jardín de infantes la víctima de los delincuentes quienes robaron todo el dinero que habían guardado y juntado para la subsistencia de las fiestas como de las semanas próximas, quedándose ahora sin nada.

¿Qué pasó? Esta situación tuvo lugar en el jardín “Niño de Belén”, ubicado en Villa Asunción de la ciudad de Salta donde malvivientes robaron por novena vez en el año al espacio infantil, ésta vez dirigiéndose directamente al sitio donde guardaban los fondos para la subsistencia y mantenimiento del lugar.

La hermana Gregoria, encargada del lugar, habló con Multivisión Federal donde contó los pormenores de lo ocurrido. “Fueron a mi casa, robaron las llaves, se fueron a probar suerte y pudieron abrir mi casa para sacar el dinero”, indicó la religiosa primeramente.

“Se llevaron todo el dinero que habíamos recaudado en la fiesta de fin de año, de la escolaridad, de la rifa… toda la plata se la llevaron, ni siquiera quedó para manejarnos con las cosas chicas”, se lamentó la mujer.

Según dijo, se percató del robo cuando fue a buscar para pagarle a un cerrajero, topándose que no había dinero. También que ahora deben volver a hacer las llaves, reparar otras cerraduras, todo dinero el cual no tienen, no solo para esos gastos sino para la subsistencia hasta marzo, cuando vuelvan con las actividades.

“Era dinero para pasar diciembre, enero y febrero; la Policía dice que debe ser una persona que conoce bien el lugar”, se apenó la damnificada quien compartió el teléfono 387-4847105 para que se contacten aquellos que quieran brindarles una mano.

“Nos dejaron sin nada, no sabemos cómo vamos a hacer…”