Puesteros, contra Muratore: "Era un peligro latente tener a ese hombre en el ejercicio de la función"

Luego que la municipalidad de Salta determinara la intervención del Ente que administra el Mercado San Miguel y el ex Patio de la Empanada, entre otros, Sebastián, uno de los puesteros, no dudó en señalar las deficiencias de la gestión del ahora ex administrador, José "Pepe" Muratore".

Según él, Muratore no solo dilató decisiones clave, sino que también puso en peligro la seguridad y bienestar de los trabajadores del mercado.

En ese mismo sentido, denunció el incumplimiento de normas de seguridad, la falta de transparencia en la gestión y planteó serias dudas sobre el supuesto seguro del Mercado. "Ojalá que exista el seguro ese", expresó por FM Infinito.

Asimismo desmintió que las 700 familias del Mercado apoyen la gestión de Muratore. "Hay 20, 30 laderos que siempre ellos quisieron estar del lado del poder, pero no es así, hay mucha gente que quiere trabajar en paz, quiere progresar y estar acorde a las normativas", contó.

"Muchos puesteros querían un cambio"

En el caso puntual del Patio de la Empanada, aseguró que la administración de Muratore obligó a los puesteros a pagar sumas exorbitantes sin ningún tipo de respaldo legal o justificación. "Nos pidieron el pago de 700 mil pesos, de los cuales, abonamos la mitad", dijo.

También criticó la falta de formalidad en los recibos entregados por la “Fundación San Miguel” y la actitud autoritaria de la esposa de Muratore, Viviana, quien presionaba para que los pagos se realizaran a toda costa.

A favor de la intervención

Por otro lado, manifestó que la reciente intervención a cargo de Emiliano Gutiérrez, designado por el intendente, trajo alivio a los puesteros que durante meses vivieron con incertidumbre. “Por fin, la gente tiene tranquilidad de que los puestos no se van a modificar”, explicó.

"Era un peligro latente tener a este hombre en el ejercicio de la función"

Para finalizar, celebró la reciente resolución, que incluyó la eximición de pagos por tres meses, lo que consideró una medida acertada y esperada por los puesteros, quienes confían en que la nueva administración traerá mejoras en la gestión. "Ya era hora de un cambio, los puesteros querían trabajar en paz y con normas claras", concluyó.