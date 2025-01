¿Sube el boleto? "Seguramente tendremos que hacer una actualización?

Con las primeras instancias de un año nuevo que ya trajo consigo sus primeros aumentos, preocupación del bolsillo de los salteños es saber si deberán prepararse para afrontar alguna eventual actualización en el costo para viajar en el transporte público de pasajeros.

¿Subirá el boleto? De tal cuestión fue consultado el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, quien ante el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- mencionó que constantemente están supervisando la cuestión de los costos, para rever la necesidad de una actualización del precio.

"Es un tema que lo vemos permanentemente" junto a SAETA y demás autoridades del transporte. "No es que no haya aumento de precios, ya se conoció el índice de inflación de diciembre, que está abajo del 3/, pero es un valor", recalcó en el tema.

Es por eso que, a la eventual suba del boleto, subrayó que "siempre intentaremos hacer el esfuerzo como Gobierno, para que la tarifa no impacta en su totalidad en el bolsillo... pero seguramente tendremos que hacer una actualización", dejó abierta la posibilidad.