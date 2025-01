Denuncia por violencia de género en Metán: "Me pegaba y me decía que me iba a matar"

Una joven de la localidad de Metán busca justicia tras realizar seis denuncias por violencia de género, el acusado tiene tres perimetrales y aun así la fue a golpear varias veces a su departamento.

A través de Spacio TV noticias, la víctima en no quiso exponer su nombre ante el medio, pero sí dio detalles claros de su situación en el día de ayer y durante todo este ultimo tiempo.

Con respecto a su vinculo con su agresor contó "Lamentablemente esta mañana a las seis la persona con la cual yo tenía una relación se presentó a mi departamento me rompió una ventana y la puerta por tercera vez, y me empezó a agredir físicamente y verbalmente, me pego en la cara y la pierna y además recibo mensajes y llamadas acosándome reiteradamente”.

“Se estuvo cumpliendo los primeros seis meses con la perimetral aun así él se apersonaba como si nada, ya había tenido conflictos con un vecino porque lo agredió y el vecino se fue. Me pegaba y me decía que me iba a matar, no puedo ni ir a comprar pan porque tengo miedo, anteriormente le había pegado a su otra ex mujer y hay un video donde le pegaba a su hijo”.

“Tengo algunas marcas de golpes porque hoy no creí que estaría con vida, fue un momento muy feo porque estaba arrodillada pidiéndole que pare, así es mi calvario, desde que terminamos nuestra relación vivo encerrada, su nombre es Darío López” cerró.