Posible estafa: Pescadores participaron de un concurso y no les dan los premios

Un grupo de hombre denunció una presunta estafa por parte del hijo de un amigo que organizaba sorteos. La mayoría eran pescadores.

Según contaron a Pue, los hombres compraron número de rifas que eran organizadas por el hijo de un amigo. Algunos llegaron a invertir hasta $300 mil pesos, pero no pudieron recibir hasta el momento sus premios.

“Hacían sorteos para pesca y hasta el momento no nos devolvieron plata ni los premios. Confiamos en el chico porque era el hijo de un amigo, el 29 de diciembre nos iban a dar los premios, pero no nos dieron nada” aseguró uno de los damnificados.

Otro de los hombres, contó que tanto él como su hijo ganaron premios y desde octubre están esperando los premios, hasta ahora no les dieron nada.

“Fue todo el mundo a buscar los premios y no encontraron nada El padre pidió que no lo denunciáramos, pero nos bloqueó él y su hijo, a todos los participantes” afirmaron los hombres.

Según declararon, el joven habría ganado por mes entre 16 y 20 millones de pesos, pero no pudo cumplir con la entrega de los premios. “El 27 se comunica ofreciéndome efectivo, eran $2.200.00, cuando me tenía que entregar dos kayak y dinero, le pasé mi CBU pero no me transfirió nada” aseguró.