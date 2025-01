Baja de retenciones al campo: “Más que un beneficio, es por una necesidad del Gobierno”

El Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció en conferencia de prensa una baja en las retenciones al campo y la eliminación de las economías regionales, pero advirtió que será temporaria esta medida hasta fines de junio.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el Periodista especializado en economía, Néstor Sánchez, quien comentó que esta medida más que un beneficio al Campo es una necesidad que tiene el Gobierno nacional.

Esta necesidad se basa en la urgencia de Nación que se liquiden las exportaciones para tener dólares, a lo que agregó que desde la Sociedad Rural sostienen que si van a sacarlas debe ser “en serio” y no con un plazo: “Ponen un plazo, me dicen que si no liquidas en ese término te las subo de nuevo”.

“Más que un beneficio al Campo es una necesidad del Gobierno de tener dólares, porque ha perdido una cantidad importante en el mercado paralelo para tratar de contenerlo”.

Si hizo hincapié que puede haber un beneficio en la quita permanente de algunas retenciones a las economías regionales.

Señaló que el problema de hacer permanente esta medida estaría en el costo fiscal y que deberían seguir achicando el gasto para que el superávit no entre en crisis: “¿Cómo lo van a achicar? No le queda mucho margen, cerraron organismos públicos, no hicieron obra pública, limpiaron bastante personal”.

“A mí me parece que, si no eliminas las retenciones al Campo, tenés que dar un mayor valor de dólar”, si bien esperan la ayuda del FMI, no será gratis, entrando en juego la solicitud que se le haría al Gobierno de eliminar el cepo, lo que llevaría a una devaluación impactando en la inflación.