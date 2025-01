Desaparición de Rosmery: "No hay ninguna novedad", se lamentó su hija

La desaparición de Rosmery Aramayo en el río Pilcomayo, según denunció su pareja, José Miranda, hoy detenido por la posible comisión de un homicidio tiene a toda la sociedad en alerta y a su familia desesperada.

Kimberly Santillán, hija de la mujer se mostró conmovida pero firme en la decisión de encontrar a su madre: "No hay ninguna novedad, todo sigue lo mismo, es una perdida de tiempo lamentablemente lo que él indica, dónde puede estar mi madre, es una mentira, se burla de las autoridades, de la justicia y de los pueblos indígenas que están con todo el apoyo".

La joven manifestó su indignación con el acusado que finge haber olvidado el lugar donde su madre habría caído "Él va al lugar y ser burla, hace caminar dos horas a otras personas y finalmente dice 'no me acuerdo' Esta jugando, no sé que pretende, haciendo gastar recursos que podrían ser para otras personas. No da ninguna indicación correcta dónde esta mi madre, para él es todo un chiste, una diversión porque si ríe en nuestras caras".

Respecto a la posibilidad de que José haya enterrado a Rosmery, dijo: "Tiene razón, porque al principio indicaba un lugar y después terminó indicando otro, y al final quería caminar unos 7 kilómetros más, se esta burlando

El último contacto con su mamá

Recordó el dialogó que mantuvo el día miércoles, vía telefónica, con su madre: "La última vez con mi madre fue un día antes que desaparezca, porque yo hablaba todos los días con ella, me decía que estaba bien, con mi cuñada, su hijita y su bebé, me mandó fotos. Vi que ella estaba bien, tranquila, me estaba esperando y yo tenía que venir ese lunes, mi mamita se pierde un jueves y yo le dije que estaría el lunes y ella me dijo 'te espero hija' Teníamos muchas cosas planeadas para hacer juntas".

Sobre José Miranda

Kimberly Santillán contó lo poco que sabía del acusado "No sé si esta persona tenía amenazada a mi madre o atemorizada. El tenía su taller mecánico, que trabajaba arreglando motos. Tiene su taller mecánico y mi madre era una mujer trabajadora que dejaba de compartir con la familia por estar en su negocio, todo el día estaba en su negocio, sobre todo fines de semanas. Se ganó cada peso honradamente".

Para la familia el móvil del homicidio es que se enteró algo que no podría ocultar "Alguna cosa sabía ella, que recientemente se había enterado y yo pienso que por eso José hizo esto con mi madre. Seguro que era algo que no se iba a callar".

Consultada por la vinculación del acusado con el narcotráfico sostuvo: "Yo no puedo asegurarle ese tipo de cosas, nunca vi nada malo en José. Siempre vi que el trabajaba arreglando motos, tenía las manos muy desgastadas de usar nafta y lavar fierros de las motos, yo no puedo decir que estaba en Narcotráfico, nunca vi nada de eso".

Confirmó al menos una denuncia por violencia de género "En 2008 tenia una denuncia por violencia de género, es lo que yo sé, pero estoy segura que sí tenía en esa fecha" Aseguró que cuando escuchó a Miranda decir que su madre se iba a Bolivia con otra pareja, sabía que algo le había hecho "Mi mamá nunca se hubiese ido así ni se hubiese comportado así, 22 años que vivía con él, todas la vida llegó a dormir a su casa".

"Solo queremos encontrar el cuerpo de mi madre, es lo único que me interesa como hija".