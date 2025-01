Robo millonario en el norte: Limaron rejas y vaciaron un local de celulares

Gran impotencia es la que siente hoy la encargada del local dedicado a la venta de celulares y tecnología, CeluShop en pleno centro de Tartagal, por el robo millonario sufrido en la madrugada del miércoles, a pesar de haber radicado una denuncia previa por "intento de robo" tras detectar que habían estado limando una reja días atrás para ingresar al local, que paradójicamente a dos cuadras de la comisaría central.

"Ellos ingresan, me rompen la reja, forcejean la puerta de vidrio, la rompen, pasan, se llevaron 37 celulares, 2 Tablets y un parlante, esto fue el miércoles a las 6 de la mañana pero el domingo previo, yo presenté una denuncia de intento de robo porque me había avisado que estaban limando las rejas de la vidriera de adelante.Tuve que insistir que me la tomen porque no me habían robado".

La comerciante continuando en su declaración, a través de Multivisión contó: "En la madrugada del miércoles me avisan, me llaman a las 7 y algo que me entraron a robar, vengo y estaba la policía científica tomando las huellas, me preguntaron lo que se llevaron. Le digo se llevaron todos los celulares de vidriera y los guardados. Me dijeron que vaya a la comisaría 3 a tres cuadras, me atiende el mismo que me tomó la denuncia el domingo y me dice 'que ya te robaron' le dije que sí" para luego detallar que la cifra aproximada del botín asciende los 20 millones más el dinero de caja que también fue sustraído.

Por último lamentó lo que le sucedió, más cuando hizo la advertencia a la policía "Venían fichando el local para saber donde yo dejaba los celulares, solo se ven los de la vidriera".