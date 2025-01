Trabajadoras de casa particulares: "No es justo que nos tengan como esclavas"

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmaron que van a aumentar los sueldos, los aportes y contribuciones de las trabajadoras de casas particulares.

Sobre el tema habló Ana Díaz, referente del sector, y dijo a Profesional que "un golpe muy duro para el bolsillo porque entre esos aumentos está el aumento de la obra social. No sabíamos que el cálculo alcanza los del monotributo categoría A".

Asimismo sostuvo que "es entendible el aumento porque los costos de salud son altos". Además, agregó que "ahora tenemos 2,3% entre diciembre y enero. Se quedó licuado lo de noviembre. Dicen que hay que aumentar según la inflación y no es así".

Sin embargo, hizo un pedido: "Siempre pedimos que los aportes en su totalidad sean absorbidos por el empleador pero no todos tienen esa amabilidad. Ese aporte tiene que ser descontado del sueldo de la trabajadora según la ley".

Además, indicó que el sueldo les aumentaría $7.500 alcanzando casi los $350.000. Mientras que la obra social tendrá un aumento cercano al 150%, según relató Díaz.

Por último, sostuvo que "no vamos a salir a cortar la calle, no por miedo a la seguridad sino a perder el trabajo. Vamos a tener que hacer una buena campaña para concientizar a los empleadores. No es justo que nos tengan como esclavas".