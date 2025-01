Enero termina sin novedades sobre Rosmery y sus familiares marcharon pidiendo justicia

Desde el 17 de enero el pueblo de Salvador Mazza se encuentra conmovido por la desaparición de Rosmery Aramayo Torres, una comerciante de 52 años y más aún cuando se pudo determinar que su ex pareja, José Miranda contara que se cayó accidentalmente al río.

Con la declaración de Miranda, se procedió a su detención y a la búsqueda de la comerciante en distintos puntos, que fueron señalados por el detenido pero no se logró en estos más de 10 días encontrar rastros de la mujer.

Alejandra, mamá de Rosmery, totalmente quebrada dijo por Activa2: "No hay nada, y no sé cuando va haber noticias. ¿por qué el doctor Medina no obliga a su preso que hable, que diga de una vez para terminar con tanta agonía?".

"Si tiene sentimientos, dígame dónde esta mi hija"

Entre llantos imploró al defensor de Miranda interceder para conocer el paradero de su hija "¡Por favor! Si tiene sentimientos, dígame dónde esta mi hija. ¡Hable con el señor José Miranda! Es la única persona que puede decir dónde está".

Desde la fuerza policial acompañaron la marcha de familiares y amigos, que concluyó en un salón municipal donde un efectivo a cargo explicó el trabajo que se hizo y se hace por la desaparición de Rosmery.

"Desde el día uno la parte policía realizó la detención del acusado, bajo la orden del doctor Cazón. Actualmente el caso esta bajo la orbita del doctor Rafael Medina, de Graves Atentados contra las personas, el es el director de la investigación. Salió de nuestro órbita pero estamos empapados y comprometidos, estuvimos en terrenos".