Le hackearon el WhatsApp a un remisero y estafaron a sus pasajeros

Cada vez más seguido se conocen distintos casos de ciberdelito en la sociedad. Las estafas, los hackeos a redes sociales y sobre todo a WhatsApp se volvieron moneda corriente y los aprovechadores algunas veces se salen con la suya.

En esta ocasión, un remisero de Rosario de Lerma fue un damnificado en estos tipos de estafa. Le hackearon el WhatsApp y pedía a sus pasajeros que le paguen los viajes por adelantado siendo Yanina otra víctima de este ciberdelito.

A ella el "supuesto remisero" le pasó la cotización de un viaje diciéndole primero que le saldría $5000 pero luego bajándole a $3000, pagándole por adelantado. Yanina aceptó, le transfirió la totalidad del "viaje", luego el estafador quiso aprovechar más la situación y le pidió "si podía transferir $10000 para luego devolvérselo en efectivo" a lo que no aceptó, pero sin darse cuenta que era una estafa según relató ValleDeLermaHoy.

Yanina esperó el remis que nunca llegó y ahí decidió denunciar el hecho en las redes sociales. Mientras Cristian Casimiro, el verdadero remisero, alertado por la situación también salió aclarar en sus redes que le habían hackeado WhatsApp: "Queridos pasajeros, estoy con la mala noticia de que me hackearon el WhatsApp. No realicen transferencias ni pidan viajes. Jamás pedí que me paguen el viaje con anticipación” escribió.