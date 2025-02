Abuela denunció que fue golpeada y amenazada por su familiar: "Me quiso matar"

Un terrible hecho de violencia sobre una adulta mayor, Nora, tiene 65 años en B° San Benito y hoy busca asistencia del Estado e intervención de la Justicia, ya que teme por su vida.

"Estoy totalmente sola. Estaba limpiando la mesa, mi hija me dice correte y me empuja el brazo. Le digo me voy adentro, vienen las dos y me pechan la puerta, me golpean la cabeza, mi hija me agarró de los pelos y la otra del cuello, me insultaban, logré escapar. Soy diabética, me subió a 600 el azúcar" cuenta que fue asistida por vecinos que la ayudan desde hace varios años.

"Mi hija me agarró de los pelos y la otra del cuello, te voy a matar"

Una vecina habló a través de Multivisión y contó que la violencia que sufre Nora viene desde hace años, cuando su marido solía golpearla, sobre esta situación que vive hoy en día y que llegó a mayores el día domingo, ya se radicó la denuncia policial, pero aseguran que la policía no quiere tomarle tantas ampliaciones de denuncias.

"No le van a creer tantas ampliaciones de denuncia. Hoy en la policía me dijeron que debe llegar un papel, que sería una exclusión de hogar para tres personas" sufre hace más de un año estos episodios aseguran que los agresores quieren "quedarse con la casa".