¿Y ahora? Aparecieron dos "dueños" del terreno donde levantarán el alambrado en Aguas Blancas

En medio de las novedades de la frontera con Bolivia y las repercusiones sobre la pronta construcción de un cercado en el área limítrofe con el vecino país en Aguas Blancas, ahora se conoció la peculiaridad que aparecieron supuestos “dueños” del terreno donde se levantará dicho alambrado.

¿Qué fue lo que pasó? Las curiosidades del caso las compartió Adrián Zigarán, interventor de la localidad de Aguas Blancas quien, en diálogo con FM Aries, comentó que se trata de un entrecruce de supuestos propietarios de esas tierras, a la vera del río Bermejo.

“Aparecieron dos dueños, ¡el norte es así!”, se mofó Zigarán mencionando que un miembro de una familia, de apellido Garday, supo donar tiempo atrás terrenos para la terminal y otros complejos, pero ahora se suscitó una cuestión de posesión de esas tierras.

Para ser más claro, dijo que apareció una persona diciendo que una firma de los Garday le había vendido el terreno, pero que esos papeles de catastro no coinciden con los del municipio. “Dice que sería dueña de la vereda un pedazo de las calles, una lonja de 70 metros”, indicó.

Pero al mismo tiempo, mencionó que apareció un abogado de la firma Gardya, aduciendo que la zona es de ellos. “Así que estamos viendo, nos tomaremos un tiempito para hacer los análisis, tal vez vaya a Salta a ver cómo viene la mano; estamos arreglando los papeles”, se mostró con calma el interventor.

No obstante, espetó que igualmente proseguirán la semana próxima con el inicio de la construcción del cercado olímpico en la vera del Bermejo. “Esto no cancelará la construcción, nosotros arrancaremos la semana que viene, salvo que aparezca una medida de no avanzar pero nosotros lo vamos a hacer”, sentenció para concluir.