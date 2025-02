¿Cuándo vence la moratoria y que va a pasar con los que no cumplan los 30 años de aporte?

A partir del 23 de marzo, los trabajadores que no puedan cumplir con 30 años de aportes al sistema previsional no podrán jubilarse. Así lo determinó el gobierno de Javier Milei meses atrás, y no hubo cambios al respecto. Ese día vence la actual moratoria, dispuesta en marzo de 2023 por dos años mediante la Ley 27.705, y ya no habrá nuevas normas que habiliten planes de pagos para acceder a los años de aportes requeridos

Una alternativa es que aquellas personas que demuestren vulnerabilidad, mediante la presentación de declaraciones juradas, podrán iniciar el trámite para cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una pensión no contributiva a la que pueden acceder las personas a partir de los 65 años que se encuentren en esa situación.

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, que en diciembre era de $212.725,61. A ese valor hay que sumarle el bono de $70.000, por lo que el total cobrado por esos beneficiarios fue de $282.725,61. El último mes del año, cobraron la pensión 194.000 personas, según datos de la Anses.

De esta forma en los próximos meses podría dispararse la cantidad de beneficiarios de la PUAM aunque desde el gobierno no creen que eso suceda.