"Vivimos en agonía", lamenta la familia de Jésica a cinco meses de su desaparición

La crueldad del tiempo marca que han pasado cinco meses desde la última vez que vieron a Jésica Gutiérrez, la joven madre que desapareció en la localidad de La Caldera cuando regresaba de trabajar, sin haber rastros o indicios de qué le pudo pasar ni de su paradero.

Con esa ausencia, familiares de Jésica se concentraron en Ciudad Judicial donde pidieron mayor difusión de sus fotografías, como también una comisión especial que se aboque exclusivamente a su búsqueda, con el fin de obtener algún dato o pista de ella.

Así lo dijo María, hermana de Jésica quien, sobre el presente del caso, dijo que “hasta el momento sabemos lo que sabe el abogado, de las actuaciones y de las notas que nosotros hicimos, pidiendo más viralización de sus fotos en terminales, aeropuertos e instituciones”, dijo por Multivisión Federal.

A esto indicó que la familia de la joven “está mal, es un vivir en la incertidumbre día a día, no hay ni una pista que diga dónde está, si bien se están haciendo averiguaciones, no tenemos pistas concretas que digan esto pasó o está allá, no tenemos nada”, se apenó.

Algo que están requiriendo a la Justicia es la posibilidad de crear una comisión especial que se encargue solo en la búsqueda de ella. “Ya son cinco meses que sus hijos no tienen a su mamá, que yo no tengo a mi hermana, vivimos en la agonía esperando alguna noticia”, argumentó el pedido.

Por último y sobre el episodio de intento de rapto ocurrido la semana pasada, con el detenido habiendo hecho declaraciones relacionadas a Jésica, su hermana dijo que no se pudo vincular los casos. “Hasta lo que sabemos, no se pudo vincularlos, esperamos que la Justicia vea su están relacionados”, concluyó.

“Mi hermana no está hace cinco meses y no hay ni una pista, es increíble, no podemos creer que no sabemos qué le pasó”