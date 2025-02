Le robaron el auto, intentó denunciarlo, pero la comisaría no tenía impresora

Un conocido periodista del valle denunció que ayer, alrededor de las 21 hs., en Bolivar al 400, delincuentes abrieron su vehículo y le robaron diversos elementos, incluyendo la batería, el estéreo, kits de seguridad y la llave cruz.

Según comentó el damnificado, Alejandro Tula, a InformateSalta, los malvivientes provocaron importantes daños en el vehículo, arrancando cables, rompiendo partes del interior y doblando la puerta.

Pero eso no fue todo. Además de sufrir las pérdidas materiales, se encontró con un nuevo obstáculo al acercarse a la Comisaría 5ta: no había impresora, por lo que no pudieron tomarle la denuncia.

Los vecinos de la zona exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad en la zona.