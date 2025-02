La defensa de Villaba dijo que no hay pruebas del peculado que se le acusa

A la espera del inicio del juicio contra el ex intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, el cual se postergó para una nueva fecha a fijar, la defensa del ex jefe comunal aseguró que no hay pruebas que respalden la acusación hacia su defendido.

Así lo dijo el doctor Carlos Iriarte, abogado de Villalba quien en diálogo con FM Pacífico aclaró primeramente que la postergación del inicio del juicio se debió a un certificado médico que se presentó, debido a un problema de salud de su parte, no pudiendo ser juzgado su defendido sin su representante acompañándolo.

Posteriormente, sobre la acusación de peculado, Iriarte indicó que todo comenzó por una denuncia que cumplió ocho años y por un supuesto hecho acontecido en 2007 cuando un hombre, de apellido Ortega, quien se habría desempeñado como concejal, lo acusa de peculado.

“Planteamos la prescripción de la denuncia por el tiempo que había transcurrido y porque el denunciante no acreditaba la representatividad municipal para hacer la denuncia”, indicó aclarando que ese tipo de acusaciones debía hacerlo el intendente o el municipio, pero no pasó.

También dijo que, eso que llamaron peculado, fue por “un cheque que había entrado sin una apoyatura de una orden de pago, fue cobrado por proveedores del municipio que estaba asentado en el municipio haciendo una obra pública”.

Además indicó que la falta de orden de pago no implica per sé “la existencia de un ilícito, entonces, no es que el intendente o algún funcionario cobró del municipio y lo usó de forma personal, de ninguna manera, no está probado, no hay delito”, concluyó.