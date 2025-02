El duro descargo de Viale tras la polémica entrevista con Milei y la interrupción de Caputo

El periodista de TN, Jonatan Viale, realizó un descargo al inicio de su programa en la cadena de noticias luego de que se conociera material de su entrevista con el presidente, Javier Milei, en el que se ve a Santiago Caputo, asesor del presidente, que corta una entrevista debido a una pregunta del reconocido periodista.

"No me van a poder quebrar, ¿sabes por qué? porque no hice nada malo", sostuvo Viale quien en un tono fuerte aseguró que nunca aceptó dinero de este gobierno ni de ningún otro, pese a que tuvo oportunidad. En este sentido comentó "no tuve la firmeza de echarlo a la mierda a (Santiago) Caputo".

"Caputo no quería que apareciera una parte en la que Milei pedía la asesoría de Cuneo Libraona (Ministro de Justicia)", sostuvo.

En su defensa cargó contra "el asesor estrella" y es que "el presidente deberá reflexionar sobre cuanto daño le hace una persona que se siente con la soberbia para meterse en una entrevista de televisión que luego ven millones de personas, se lo digo de corazón".

"Ni en pedo me bajo de este barco. No tengo mucha fuerza, pero la voy a recuperar (...) Acepto las reglas de juego, me crié en la tele y me voy a morir en la tele como mi papá, lo que no acepto son las mentiras, las mentiras de colegas que se llenaron de guita la campaña pasada, lo que no acepto es que los políticos ladrones me den cátedra de moral a mi", sentenció Viale.