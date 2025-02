Con dos fallos adversos, se complica la situación de la ex Miss Orán, Martina Oliva

La justicia federal rechazó los pedidos de arresto domiciliario de Angela Cuenca y José Burgos, los otros dos detenidos en la misma causa en el mismo momento. La defensa de la ex modelo hizo un planteo similar, pero aún no hay resolución. La fiscalía, en tanto, insiste con la peligrosidad de la banda.

A casi dos semanas de ser imputada por narcotráfico, la situación procesal de Martina Oliva, la ex modelo y Mis Orán, no sólo no varió, sino que parecer ser más complicada, pues, en dos audiencias en las que se trataron planteos de otros dos implicados, la fiscalía ratificó la participación de todos los detenidos en el tráfico de marihuana, a la vez que describió el accionar de los acusados como de suma gravedad.

Como se informó, el 6 de febrero pasado, Oliva, su pareja, Gustavo Joaquín Tolaba; Angela Carolina Cuenca y Juan Alberto Romero fueron imputados por el delito de transporte de drogas agravado por el número de intervinientes, mientras que a José Burgos se lo acusó de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Todos habían sido detenidos el 5 de febrero, a partir de un operativo dirigido por el fiscal general, Eduardo Villalba, en el marco de una investigación penal que se inició en noviembre del año pasado, tras una denuncia anónima, sobre una organización narco que traficaba marihuana desde Aguas Blancas a Orán y, desde allí, a Salta, donde se revendía a bocas de expendio de la zona norte.

En los procedimientos, se logró la detención de los cinco imputados y el secuestro de 15 kilos de marihuana, droga que Romero intentó deshacerse al huir en un auto que venía por detrás de una camioneta, en la que iba Oliva, Tolaba y Cuenca, detenidos cuando llegaron al expeaje de Aunor.

Romero, al ver que iba a ser atrapado, giró en “U” y escapó a toda velocidad, pero luego de una extensa persecución fue detenido en la ruta 11, a poco de llegar a la provincia de Jujuy. Posteriormente, en el allanamiento a una casa del barrio 17 de Octubre, fue arrestado Burgos, quien también ensayó una fuga por la vivienda de su vecino, pero fue reducido.

La detención de esta banda, sin dudas, cobró notoriedad a partir de las fotos que Oliva tenía en sus redes sociales, a partir de las cuales, algunos medios la denominaron “la China Suárez salteña”.

Esta banda narco habría realizado 34 viajes con droga, con una ganancia de 6 millones de pesos promedio por cada viaje.



Planteos rechazados

Entre el 12 y 14 de febrero, fueron rebatidos y rechazados los pedidos de arresto domiciliario presentados por Cuenca y Burgos respectivamente, circunstancias en las que se reiteraron algunos detalles de los movimientos de esta banda que, entre otros datos, habría realizado 34 viajes con droga, con una ganancia de 6 millones de pesos promedio por cada viaje.

El primero de los planteos se materializó el 12 de febrero, cuando la defensa de Cuenca, que había impugnado la prisión preventiva, insistió en que se le dé a su clienta el arresto domiciliario, en función de que la mujer es madre de tres niños menores de edad, siendo la única que vela por su sostén y cuidado, pues el padre de los niños no se hizo cargo de nada.

Asimismo, la defensa descartó que Cuenca sea parte de la banda y que la misma solo viajaba con Oliva y Tolaba, dado que la habían contratado para trabajar en un local de ropa que la pareja iban a abrir en esta ciudad, siendo éste el único nexo con los otros acusados.

La fiscalía, por su parte, rechazó esta aseveración, pues Cuenca estaba al tanto de todos los movimientos del transporte de la droga, pero en ningún momento hizo nada por bajarse de la camioneta, acordándose de sus hijos cuando perdió la libertad.

También señalaron que aún restan conocer el resultado de las pericias que se llevan a cabo a los teléfonos secuestrados, de donde podría surgir su nombre y el rol que cumplía en la banda. En vista de ello, el tribunal de Revisión, integrado por los jueces Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Ernesto Solá y Santiago French, decidieron rechazar el pedido y mantuvieron la prisión preventiva.

Casi en idénticos términos, la defensa de Burgos hizo el mismo pedido el 14 de febrero, pero ante la jueza federal, Mariela Giménez, la que también rechazó el pedido de arresto domiciliario del acusado, quien intentó escapar cuando la policía allanó su casa.

Además, se resaltó una condena anterior que le fue impuesta por tenencia y comercialización de drogas, dictada en agosto del 2020, por 4 años de prisión, con lo cual se destacó la ausencia de arrepentimiento, pues apenas cumplió su pena, reincidió en el mismo delito.

¿Y Martina Oliva?

La defensa de Oliva, en tanto, también radicó un pedido de arresto en su casa, pero aún no solicitaron la audiencia para tratar el asunto. En ese pedido, lo que sí consignaron es la grave afectación que causó la difusión del caso en la vida familiar y comercial de sus hermanos, algunos de los cuales poseen carnicerías, restaurante, donde iban a comer funcionarios judiciales de Orán, mientras que otro hermano, sería piloto de avión, además de otras dos hermanas que son bailarinas.