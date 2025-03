Gago aseguró que seguirá como DT de Boca: “Mi continuidad nunca estuvo en duda”

Fernando Gago dejó en claro que seguirá como entrenador de Boca. Así lo confirmó en la conferencia de prensa posterior al triunfo 1-0 ante Rosario Central por la octava fecha del Torneo Apertura.

“Hay que cortar este tema, hablo todos los días con la dirigencia, con delgado, Cascini y Serna, también con el presidente en muchas ocasiones. Mi continuidad nunca estuvo en duda, en ningún momento de mi parte. Yo creo muchísimo en mi trabajo y en que hay que seguir insistiendo.

Tenemos que ser campeones del torneo, trabajamos para eso. No podemos ser campeones hoy, tenemos que seguir en esta forma de jugar”, declaró el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro para responder a las versiones sobre una posible salida que habían surgido luego de la derrota por penales ante Alianza Lima.

Y, sobre el rumor, planteó: “No sé de dónde salió, no quise salir a desmentir porque no era necesario”.

Luego, agregó: “Al hincha, agradecimiento. Hoy fue increíble cómo reaccionaron ante una derrota muy dura, que nos dejó fuera de un objetivo que teníamos previsto. Hoy acompañó, se manifiesta y es normal porque a nosotros también nos dolió mucho. Lo de la gente fue fantástico. Desde el 96 estoy acá y cada vez que vengo a un partido lo disfruto: como alcanzapelotas, hinchas o jugador”.

Las declaraciones más destacadas de Fernando Gago

“Yo soy la cabeza, soy el responsable y tengo muy claro que la gente se va a manifestar. La ambición que tenemos como equipo es seguir compitiendo”.

“Los jugadores siempre dieron la cara. Los jugadores querían ganar porque vienen de una derrota, no fue por mí. Hoy necesitábamos ganar por el equipo, por lo que queremos ser y a dónde queremos apuntar”.

“En Boca me enseñaron que no hay que rendirse nunca”.

“Con los referentes hablo mucho, todos los días. Me gusta saber sus sensaciones y saber cómo están. Ahora no hubo una charla específica sobre un tema”.

“Sería una falta de respeto decirle algo a un jugador (Edinson cavani) que hizo 500 goles. ¿Que tiene rachas? Tiene rachas, es lo más normal para el delantero. Mucho no le puedo enseñar a definir. Sí lo tenemos que abastecer. En el próximo partido las va a tener de vuelta y las va a convertir. Si no, va a ser el próximo”.

“A mí no me afectó (el rumor de su salida) porque no era cierto”.

“Los jugadores son chicos muy comprometidos con la institución. Este partido no nos va a sacar la eliminación, pero va a servir para el objetivo que tenemos nosotros, que es salir campeón”.