Entró a robar a una casa en Tartagal y quedó encerrado, una mujer lo enfrentó

Mujer estaba con su hijo menor de edad, sintió ruidos en el interior de su vivienda en Tartagal. Fue así que descubrió a un "intruso" en su casa, el cual había quedado encerrado.

De inmediato, la mujer inmediatamente llamó a vecinos para que la ayudaran, mientras lo mantenía encerrado. En ese tiempo de espera, en que estuvo cara a cara con el joven, este argumentaba su accionar con cosas como "soy menor de edad" "acá tengo plata, hice una changuita".

Finalmente llegó la policía, lo sacó del encierro y pudo constatar que tenía 18 años, quien además se encontraba en situación de calle y que pasaba sus noches en una plaza cercana al domicilio.

La vecina es la periodista Analia Gordillo quien contó "Escuchaba al perro ladrar fuerte, me levanto, y me doy con el muchacho acá adentro me dice 'toto me hizo entrar' estaba encerrado quería salir y no podía, tenía la llaves de mi auto, del portón en la mano, dentro de la mochila una notebook, mi cartera, se había tomado el tiempo de ver que se llevaba, me puse firme, enojada, mala para que no piense que tengo miedo", dijo Analía Gordillo.

Recordó que mientras lo retenía lo retó "¿como podes hacer esto? No sabés todo lo que me cuesta lo que tengo acá. Llamé a la policía dos veces, no me contestaba, llamé a mi vecino, llamamos de nuevo a la policía vino, me decía que lo deje ir que no iba volver a entrar".

Confirmó que lo ubicaba de verlo pasar por su casa a menudo "El chico siempre pasa, me dice no quiere que le haga una changuita, no quiere que le limpie, que le corte el árbol" piensa que es una técnica para luego delinquir.