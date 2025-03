Justicia por mano propia, vecinos lincharon un delincuente "¡Necesitaba por mi familia!"

Un nuevo hecho de "justicia por mano propia" se dio a conocer a través de las Redes sociales. Vecinos de Tartagal indignados por el robo cometido a una mujer, retuvieron al delincuente y lo lincharon.

"No me doblés así los brazos, me quedó quieto, me va quebrá el pie. ¿Por qué son así?"

El hecho ocurrió en la jornada del miércoles en la zona del shopping, en Barrio Centro de Tartagal, reporto El Picante.

Mientras lo retenían, el acusado clamaba para que lo soltaran y se justificaba diciendo "Señora ya le devolví, necesitaba por mí familia".