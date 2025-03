"Maradona tenía el abdomen a punto de explotar, me sorprendió", declaró un comisario

El primer policía que ingresó a la casa del Barrio San Andrés poco después de la muerte de Diego Maradona, declaró en el juicio contra los señalados como responsables de la muerte del astro del fútbol. “Me llamó la atención de Diego la posición cadavérica que tenía. Tenía la boca para arriba y el abdomen muy inflamado a punto de explotar”, sostuvo Lucas Farías el por entonces encargado del destacamento policial de Villa La Ñata.

En su relato ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, Farías contó que se dirigió al domicilio de Maradona tras ser alertado de una descompensación. Sin embargo, apenas arribó al lugar, uno de los custodios que se encontraban en la entrada del lugar le dio a entender que había muerto. “Me hizo una seña así”, dijo pasando su mano por el cuello.

“Antes de llegar observé al rededor de 7 ambulancias. Cuando yo ingreso al domicilio me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y ahí me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado. Me hizo suponer y preservé el lugar", señaló.

Cuando arribó el personal de la policía científica y de la fiscalía para hacer las tareas en el lugar, Farías contó que ingresó a la habitación donde estaba el Diez y describió: “Ahí estaba ese bulto prominente sobre la cama tapado con una sábana y cuando se hace la pericia lo destapan. Ahí es cuando se ve que es el cuerpo de Diego Maradona, lo cual a mí me causó una sorpresa porque es verlo así a Maradona, con todo lo que representa”.

“Me llamó la atención de Diego la posición cadavérica que tenía. Tenía la boca para arriba y el abdomen muy inflamado a punto de explotar. Tenía un pantalón de Gimnasia y Esgrima de La Plata y una remera negra. Me sorprendió verlo así a Maradona, la emocionalidad. No pensé nunca en encontrarme con esa imagen”, siguió.

Farías destacó que en la habitación donde estaba el Diez no había ningún elemento médico.