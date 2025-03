La íntima revelación de Esteban Mirol: “Ser gay no significa ser pedófilo, de mí abusó un heterosexual a los 7 años”

El periodista y escritor Esteban Mirol habló sobre el abuso sexual que sufrió en su infancia y explicó por qué decidió hacerlo público después de tantos años. En una entrevista con Radio Rivadavia, aseguró que los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia, lo impulsaron a compartir su historia.

“Es una barbaridad decir que todos los gays son pedófilos. De mí abusó un supuesto heterosexual cuando yo tenía solo 7 años“, afirmó Mirol, quien relató lo que vivió cuando era niño.

El periodista reveló que su abusador fue un hombre cercano a su entorno: “Un hombre que toda su vida vivió como heterosexual, con familia e hijos. Por suerte yo pude reaccionar enseguida y contarles a mis padres. Era un familiar, mi padre casi lo mata“.

Su testimonio arroja luz sobre una realidad muchas veces silenciada y refuerza la importancia de la contención familiar en estos casos. “La contención de mi familia me ayudó muchísimo para poder superarlo“, explicó Mirol, quien pasó su infancia en Córdoba y recordó cómo su padre enfrentó la situación. ”Lo subió a patadas a un micro para que vuelva a Buenos Aires“, contó.

Durante su discurso en Davos, Milei citó el caso de dos hombres homosexuales en Estados Unidos condenados por abuso infantil y aseguró que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos“.

Mirol reveló que fue abusado días después de aquel discurso. Lo hizo en un mensaje en las redes sociales. Ahora, durante la entrevista, dio más detalles de lo que sufrió de niño.

“El comportamiento (de su abusador) era de un heterosexual. Ahora, si él estaba ocultando otra cosa no lo sé. El comportamiento era heterosexual, no puedo decir si ocultaba otra cosa, porque si no, ahí empezamos con el tema. ¿Si era homosexual, entonces por eso hizo eso?“, reflexionó.

Para el periodista, la orientación sexual de una persona no define su accionar delictivo y vincular la homosexualidad con la pedofilia es un error. “Lo conté porque sentí muy injusto esto de decir que un homosexual por ser homosexual es un delincuente“, enfatizó.

Mirol admitió que hablar del abuso no fue fácil: “El abuso ocurrió en otra época, me daba mucha vergüenza hablar“. Sin embargo, destacó la importancia de la Ley Piazza, que permite a las víctimas denunciar sin límite de tiempo. ”La resiliencia es algo que me dio Dios desde que nací. Yo no se lo pude contar a nadie de chico, recién lo conté de grande“, dijo.

El periodista insistió en que este tema debe ser debatido y que las penas deberían ser más duras: “Estamos hablando de épocas muy difíciles donde a uno le daba mucha vergüenza hablar. Hay chicas y muchachos. En mi caso me tocó a los siete años, pero hay otros que les tocó a los 14 o 15. A mí me parece muy bien que esto sea un tema que se tenga que debatir, se pueda judicializar en cualquier momento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además creo que habría que aplicar penas mucho más estrictas“.

Mirol fue contundente respecto a la reincidencia en estos casos: “Un violador no se corrige nunca más“, aseguró, y expresó su certeza de que su agresor “seguramente siguió porque no se recuperó”. “Esto ya está demostrado“, concluyó.

Con más de 50 años de carrera como periodista, Esteban Mirol fue una de las figuras más notables de Canal 9, liderando el noticiero durante 22 años. En diciembre pasado decidió dar un paso al costado y comenzar a vivir su era digital, con activa participación en Instagram , Tik Tok y Youtube.

Además, volvió a la pantalla chica de la mano de Rodolfo Barilli, en Telefe Noticias, donde tiene una sección llamada “Familias argentinas”. /Infobae