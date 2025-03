El tajante pedido que la China Suárez le habría hecho a Mauro Icardi en medio del escándalo en el Chateau Libertador

El viernes pasado, la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara escaló a un punto de quiebre aún mayor que su divorcio y las idas y vueltas mediáticas. Después de casi dos meses, el delantero del Galatasaray fue a buscar a sus hijas, Francesca e Isabella, de 10 y 8 años, con la intención de llevarlas a su casa en Nordelta. Sin embargo, se produjo un violento enfrentamiento que terminó con la intervención policial y del personal del SAME. Según se conoció más tarde, María Eugenia “La China” Suárez habría incidido en el altercado tras un llamado a su novio.

El conflicto comenzó cuando el futbolista pasó a buscar a sus hijas por el colegio. Allí intervino Nora Colosimo, abuela de las niñas y madre de Nara, quien, según la disposición judicial, será la encargada de entregarlas para evitar que la mediática y el deportista se crucen.

En ese momento, Francesca e Isabella subieron a la camioneta con sus respectivas mascotas, dos perros que siempre las acompañan. Esto habría enfurecido a Icardi, quien de inmediato les negó la posibilidad de llevarlos a Nordelta porque no existían las condiciones seguras para ellos. Entonces condujo al Chateau Libertador para dejar a los animales (sitio donde la figura de Telefe tiene su departamento).

En ese ínterin, el futbolista habría recibido un llamado de la China Suárez con una petición tajante. Cabe recordar que la actriz lo esperaba en su residencia con una comida especial para las nenas.

Según explicó Ángel de Brito en el streaming Bondi Live, “cuentan las nenas que cuando iban para el Chateau en el auto, Mauro estaba con ellas y los perritos, y lo llamó la China. Con el temita del asado. Él le dice que ella no puede estar”. Y luego agregó: “Mauro se acordó de que el juez dijo: ‘La China out por ahora’. Porque además, esto lo aclaró: era por ahora. En los primeros encuentros. Lo dice bien el papel”.

Mauro Icardi rechazó llevarse a sus hijas por la presencia de los perros de estas y terminó todo en un escándalo

Cabe recordar que, luego de la disposición judicial, Icardi consiguió ver a sus hijas después de mucho tiempo, aunque en ese documento se especificó que no podían intervenir terceros en el proceso de revinculación, en particular la ex Casi Ángeles, algo que habrían pedido explícitamente las niñas y Wanda Nara.

“En los primeros encuentros, los progenitores, no pueden tener terceras personas. Es básico. Mauro también entendió esto, entonces le dijo: ‘China, no vas a poder estar porque el juez de menores firmó el papelito’”, explicó el periodista de espectáculos y luego destacó que, ante la negativa del futbolista, Suárez sentenció: “Pagá la multa, Mauro”.

Una vez finalizada esa conversación, el delantero ingresó al Chateau y allí se produjo la escena dramática que más tarde obligó a la intervención de la Policía de la Ciudad y el SAME.

Todo comenzó porque Icardi no quería llevar a los perritos de sus hijas, pero terminó en un enfrentamiento cara a cara con Wanda Nara, rompiendo así la orden del juez de no ingresar al domicilio legal de su expareja.

Mauro Szeta confirmó que imputaron a Mauro Icardi por el escándalo en el Chateau

Según informó el periodista Mauro Szeta, Mauro Icardi fue imputado por hostigamiento agravado y la fiscalía solicitará una prohibición de contacto con sus hijas. Aunque no hay una orden de detención en su contra, su situación judicial se complica, ya que también se investiga si, además del hostigamiento verbal y físico, el futbolista incurrió en el delito de violación de domicilio. Por otro lado, Wanda Nara será citada a declarar en el transcurso de la semana, lo que podría aportar más detalles a la causa.

Según Ángel de Brito, las tres abogadas de Icardi, Eba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero habrían renunciado a su defensa.

Más tarde, Ángel de Brito reveló en sus redes sociales que las tres abogadas que representaban al futbolista, Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero, decidieron dar un paso al costado debido a “diferencias irreconciliables”. De acuerdo con el periodista, el episodio policial del viernes por la noche habría sido el detonante de esta decisión, lo que deja a Icardi en un escenario aún más complicado. /La Naciòn