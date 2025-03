Ángela Leiva le confesó a Ángel de Brito el duro momento que vive: "La estoy pasando mal"

La cantante Ángela Leiva viene de pasar semanas muy delicadas y luego de denunciar a su ex pareja por violencia de género, y ser denunciada en su gira por Bolivia, finalmente confirmó la separación de Marcelo Weigandt.

Ambos habían comenzado su romance hace apenas tres meses pero en los últimos días comenzaron a dar señales en sus redes sociales que despertaron sospechas acerca de una posible ruptura.

En este contexto, el periodista Ángel de Brito se comunicó con la cantante para saber si esto era cierto y efectivamente la misma le confirmó la noticia a través de un intercambio por WhatsApp.

"La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales", adelantó el conductor en Bondi Live.

Luego, informó: "Le escribí y me dijo: ’estoy separada y la estoy pasando mal’. Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste".