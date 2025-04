Nene salteño de 5 años fue atacado por un dogo: "Pudo haber sido peor"

WhatsApp Image 2025-04-03 at 12.11.56 PM

Un niño de 5 años fue atacado por un perro dogo, que le mordió la cara. El Concejo Deliberante busca evaluar un proyecto para crear un registro para perros de razas fuertes con el objetivo de mejorar el control y la seguridad en la ciudad.

Tomás, padre del niño atacado dialogó con Multivisión Federal y compartió su testimonio sobre el incidente: “Lamentablemente fue un acto muy feo, los dueños se hicieron cargo y la atención a mi hijo fue inmediata. Lo sedaron porque nadie lo podía atender debido a que no había personal de guardia, ya que era feriado”, explicó.

En cuanto a la situación con la policía, Tomás expresó la angustia que vivió en el momento del ataque: “Es muy feo el hecho porque, en la impotencia del momento, estuve preguntando constantemente por mi hijo y necesitaban tranquilizarme y decirme cómo estaba. Tuve problemas con la policía”, relató.

El padre del niño también hizo hincapié en que el ataque no fue intencional, reconociendo la difícil situación de la dueña del perro: “Entiendo a la dueña, sé que no fue intencional. Mi hijo le estaba por agarrar la mano al hijo de la dueña y el perro debió haber sentido que eso era una amenaza, por lo que actuó y saltó al ataque. Pudo haber sido peor, ya que no le agarró otras partes más sensibles”, añadió.

Afortunadamente, el niño ya se encuentra en su casa y está fuera de peligro. Sin embargo, Tomás destacó la necesidad de una regulación más estricta para el control de perros de razas peligrosas: “Mi hijo ya está en casa, está bien, pero debería haber una organización del día a día para controlar a este tipo de perros, ya que son peligrosos”, concluyó.

El ataque generó una ola de preocupación, y el proyecto para la creación de un registro de perros de razas fuertes podría ser una respuesta para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad en la comunidad.