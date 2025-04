Milei anticipó que a mitad del 2026 se terminará "el problema" de la inflación

El presidente Javier Milei habló sobre la suba de la inflación y pronóstico cuándo llegará a cero. Reconoció que el dato de marzo no fue bueno. “El mes de abril será mejor y seguramente a partir de mitad de año la inflación empezará a perforar el 1% y para mitad del año que viene se terminó el problema de la inflación en Argentina”, aseguró.

En una entrevista con El Observador y que replicó el medio Ámbito, el presidente reconoció que la inflación de marzo, que se ubicó en 3,7%, es un "mal dato", aunque atribuyó la suba a factores estacionales, especialmente por los aumentos vinculados al inicio del ciclo lectivo. Pese a este repunte, Milei defendió su programa económico y anticipó que la inflación continuará bajando.

La inflación trepó hasta el 3,7% en marzo; así, no solo avanzó por segundo mes consecutivo, sino que además superó la barrera del 3%. Este incremento estuvo impulsado por educación y alimentos, que saltaron 21,6% y casi 6%, respectivamente, según informe del Instituto de Estadísticas y Censos conocido como ANSES. En efecto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en el año una variación de 8,6%.

Milei, además, reconoció que la necesidad de acudir al Congreso para obtener autorización para tomar deuda generó "ruido" en la economía. No obstante, destacó que el gobierno ha profundizado el superávit fiscal en un año electoral y aseguró que esta vez la situación será distinta. "En Argentina no hay déficit fiscal. Esto nadie lo vio en su vida. Nosotros sobrecumplimos todas las metas con el FMI. El programa no es para financiar al fisco sino para recapitalizar el Banco Central", explicó.

El presidente, Javier Milei, aseguró que desde este lunes "no existe más el dólar oficial, hay un dólar único que es el de mercado" en el debut de las bandas entre 100 y 1400. "Recibimos ataques especulativos de que el dólar se iba a ir a $3.000", denunció el mandatario.

Milei destacó la salida del cepo al asegurar que con la misma se rompió "otra cadena más" para lograr la libertad, a la vez que le apuntó al gobierno de Mauricio Macri al señalar que durante esa gestión "defaultearon deuda en pesos".