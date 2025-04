Driussi con peores números que Bareiro, preocupa la falta de gol

En River preocupa la falta de gol. Si bien las críticas suelen recaer sobre Miguel Borja, a pesar de haber anotado cuatro, son varios los apuntados por este mal inicio de año. Sin embargo, una de las mayores decepciones hasta el momento ha sido Sebastián Driussi, quien desde su retorno no marcó (hasta erró un penal) ni tuvo un rendimiento regular.

Su actualidad está muy lejos de lo que propios y extraños esperaban. Marcelo Gallardo, que lo conoce muy bien, confía plenamente en su capacidad y lo confirma como titular, pero los números hasta el momento no lo avalan. En este 2025, participó en 13 partidos y no solo no anotó sino que tampoco participó en ningún gol del equipo y hasta erró un penal, ante Barcelona, por Copa Libertadores.

Las estadísticas son preocupantes y ya son más negativas que las de Adam Bareiro en su breve paso por River. El paraguayo tuvo muy poca participación, pero sumó 567 minutos en 16 partidos sin anotar, con solo cinco titularidades. En cambio, Driussi ya lleva 687 minutos en 13 partidos sin goles, con nueve presencias desde el comienzo.