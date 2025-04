El papa Francisco no vio televisión en 35 años por esta sorprendente promesa

En su autobiografía llamada “Esperanza”, el Papa Francisco reveló detalles íntimos sobre su relación con el club de sus amores San Lorenzo. Una promesa que lo alejó, su infancia en Argentina y lo que más extrañó durante sus últimos años.

Por qué el Papa Francisco no veía televisión

En el libro que salió a finales de enero de 2025, Francisco reveló que desde el 1990 no miraba televisión por una promesa que hizo tras ver “imágenes perturbadoras” que lo afectaron fuertemente. Por eso, la imposibilidad de ver los partidos del club de sus amores: “Aquella noche, en la comunidad de Buenos Aires, estábamos viendo la televisión, cuando en la pantalla apareció una escena sórdida que me impresionó con dureza”, expresó. De todas maneras, una “excepción rara” a su compromiso la hizo en 2001, para observar los atentados a las Torres Gemelas de Estados Unidos.

Copia del carnet de socio del club San Lorenzo de Almagro, perteneciente al cardenal argentino Jorge Bergoglio. (Gentileza Club San Lorenzo)

Otra de las cosas de que las que no podía disfrutar Bergoglio, debido a su figura, era la tranquilidad de ser desconocido: “Salir a comer una pizza es una de las pequeñas cosas que más extraño. Una pizza comida en una mesa tiene un gusto muy distinto al de una pizza entregada a domicilio. Cuando era cardenal, me encantaba caminar por la calle y tomar el metro. Las calles me hablaban, están llenas de enseñanzas”, expresó en la autobiografía. Sí leía diarios y se enteraba de los resultados de San Lorenzo a través de un guardia suizo.