Peligra el Desentierro del Carnaval y el trabajo de cientos de familias en Rosario de Lerma

Luego de la fuerte tormenta registrada en la jornada de ayer, comenzaron a circular diversas versiones en torno a la posible realización del Desentierro del Carnaval en Rosario de Lerma, previsto para este domingo 11 en el predio de Buen Retiro.

La incertidumbre golpea de lleno a cientos de comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes que desde hace semanas se vienen preparando para participar del evento. En un contexto económico complejo, cada peso que se recauda resulta fundamental para sostener la economía familiar, y la posibilidad de una suspensión genera preocupación.

Muchos de los feriantes y vendedores ya realizaron inversiones para abastecerse de mercadería, insumos y alimentos, confiando en la realización de tal fiesta. En la mayoría de los casos se trata de emprendimientos familiares, pequeños comercios y trabajadores informales que encuentran en este tipo de celebraciones una oportunidad clave para mejorar sus ingresos y afrontar gastos básicos.

El Desentierro del Carnaval es un motor económico que activa ventas, genera empleo temporal y moviliza a distintos rubros, desde la gastronomía hasta el comercio local y los servicios, con lo cual crece la expectativa de quienes dependen de este evento para trabajar.