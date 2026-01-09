Peligra el Desentierro del Carnaval y el trabajo de cientos de familias en Rosario de Lerma

Interior09/01/2026Por Federico StornioloPor Federico Storniolo
carnaval rosario de lerma
carnaval rosario de lerma

Luego de la fuerte tormenta registrada en la jornada de ayer, comenzaron a circular diversas versiones en torno a la posible realización del Desentierro del Carnaval en Rosario de Lerma, previsto para este domingo 11 en el predio de Buen Retiro.

La incertidumbre  golpea de lleno a cientos de comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes que desde hace semanas se vienen preparando para participar del evento. En un contexto económico complejo, cada peso que se recauda resulta fundamental para sostener la economía familiar, y la posibilidad de una suspensión genera preocupación.

Muchos de los feriantes y vendedores ya realizaron inversiones para abastecerse de mercadería, insumos y alimentos, confiando en la realización de tal fiesta. En la mayoría de los casos se trata de emprendimientos familiares, pequeños comercios y trabajadores informales que encuentran en este tipo de celebraciones una oportunidad clave para mejorar sus ingresos y afrontar gastos básicos.

El Desentierro del Carnaval es un motor económico que activa ventas, genera empleo temporal y moviliza a distintos rubros, desde la gastronomía hasta el comercio local y los servicios, con lo cual crece la expectativa de quienes dependen de este evento para trabajar.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día