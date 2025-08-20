Concejales aprobaron la construcción de una estatua del Papa Francisco

De autoría de la concejal Alicia Vargas, este miércoles en el Concejo Deliberante se aprobó la construcción de una estatua en memoria del Papa Francisco.

Al momento de tomar la palabra, la edil, aseguró que el Papa Francisco es el argentino más importante en la historia y necesario un espacio para rendirle honores. “Me encantaría que pongan la estatua en un lugar visible para que la gente se acerque” aseguró.

Por su parte, el concejal Gonzalo Corral, acompañó la iniciativa sosteniendo que la figura del Papa Francisco muy importante, incluso más allá de lo católico debido a su figura preponderante desde la política.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad.