En su espacio habitual en Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados abordó diversos temas de la coyuntura económica y política del país. Entre los aspectos más destacados, sostuvo que el Gobierno "va a buscar la forma de que se utilicen dólares guardados para pagar muchas cosas", en referencia a medidas que podrían incentivar el uso de divisas que permanecen fuera del circuito financiero formal.

Granados señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, "dijo algunas cosas interesantes", entre ellas que se tomarán "medidas sorpresivas" y que se está evaluando la manera de incentivar el uso de los dólares que aún están "en el colchón o en cajas de seguridad". Según explicó, la intención oficial es que esos fondos pasen a ser utilizados activamente en la economía.

En cuanto al mercado cambiario, comentó que el dólar bajó 10 pesos y que "recién ahora está buscando un equilibrio entre la oferta y la demanda". A su criterio, el valor del dólar debería ubicarse "de 1.200 pesos para abajo". También destacó que "el campo está liquidando", pero que el Banco Central no está comprando dólares, en parte porque "creen que hay que acumular más reservas", y ya no se aplican trabas para la operatoria.

Respecto al precio de los combustibles, Granados remarcó que "la noticia más importante es que la nafta baja 4%", aunque subrayó que "lo importante es cuando sube". Cuestionó la cobertura mediática al indicar que "ayer no había movileros en las estaciones de servicio y los canales trataron de minimizarlo".

En el plano político, se mostró crítico con el panorama electoral en la Ciudad de Buenos Aires: "Que haya 17 candidatos porteños es poco serio, algunos se saludan, otros no, no se puede hablar. En la Ciudad no hay un clima electoral ni de cerca, es como si hablaran en otro idioma", expresó.

Por último, se refirió a la situación salarial: "El salario no se puede guiar por los cinco o seis gremios que ganan mucho y están por encima de la media". En contraposición, señaló: "Yo siempre me fijo en los empleados de comercio, que son importantes en número pero no en poder. El básico lo cerraron en 1.123.000 pesos, y para mí ese es el promedio general".

Además, mencionó que la entidad financiera JP Morgan consideró que "Argentina está muy bien", aunque advirtió que todo está supeditado al desarrollo del proceso electoral, dado que "el país es muy inconstante".