El mensaje de Sáenz por las fiestas: “Paz y alegría, sobre todo para aquellos que están pasando momentos difíciles”Gobierno24/12/2025
A través de sus redes sociales y con un video, el gobernador Gustavo Sáenz, envió un mensaje por las fiestas.
En el video no sólo se muestra al mandatario, sino también muchas de las obras que se han desarrollado durante este tiempo.
“Estamos transitando tiempos que nos invita a agradecer” expresó el gobernador en el video y agregó que “es momento de pensar en lo vivido, lo que logramos por Salta y aún nos queda por delante”.
Para estas fiestas deseo que haya “paz y alegría, sobre todo para aquellos que están pasando momentos difíciles”. “Sigamos trabajando por la Salta que queremos” finalizó.
¡Felices Fiestas, queridos salteños! ♥️ pic.twitter.com/qKVbziJK1h— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) December 24, 2025
